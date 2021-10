Israel bombardiert Flughafen in Zentralsyrien

Am letzten Freitag kam es zu einem folgenschweren Luftangriff auf den zentralsyrischen Militärflughafen Tiyas, welcher vom Iran und der syrischen Regierung als Hauptstützpunkt im Kampf gegen die versprengten Kämpfer des Islamischen Staates in der syrischen Wüste genutzt wird. Es ist bei weitem nicht der erste Luftschlag Israels auf militärische Ziele innerhalb des östlichen Nachbarstaates, insbesondere auch auf die Tiyas-Basis, dessen letzte Attacke jedoch zwei Jahre zurückliegt. Vermutlich gilt die israelische Aufmerksamkeit den dort angeblich stationierten iranischen Soldaten, die von dort aus Aufklärungsmissionen mithilfe von Drohnen aus dem bereits genannten Grund unternehmen, laut bisherigen Angaben wurden aber nur sechs syrische Soldaten verletzt.

Syrischen Staatsmedien zufolge setzten israelische Kampfjets mehrere Raketen über den jordanischen Luftraum ab, um damit syrischen Luftraum und den damit verbundenen Abwehrmaßnahmen aus dem Weg zu gehen und dabei die ebenfalls unter dem Namen T-4 bekannte Luftwaffenbasis anzugreifen, welche auf halben Wege zwischen Homs und der Wüstenstadt Palmyra liegt. Demnach konnten mehrere Projektile erfolgreich abgewehrt werden, dennoch durchdrangen einige Raketen die Luftabwehrsysteme und verletzten dabei sechs Soldaten und verursachten einige Gebäudeschäden. Eine der syrischen S-200-Abwehrraketen wurde am Folgetag darauf im Irak aufgefunden. Damit wurden derartige Überreste inzwischen in fast allen Nachbarländern gefunden, darunter dem Libanon, Israel, Jordanien, Irak und Zypern.

Vor zwei Jahren bombardierten israelische Kampfjets zuletzt den Tiyas-Luftwaffenstützpunkt im Zentrum des Landes bei Homs, wo sieben iranische Soldaten getötet wurden und geringe Materialschäden entstanden sind. Tiyas galt als Operationszentrum für den Einsatz iranischer Drohnen im Land, Eine davon wurde angeblich am selben Tag die israelische Grenze überflog und daraufhin abgeschossen wurde. Die Ursache für den neuesten israelischen Angriff ist hingegen ungeklärt, möglicherweise kam es zu dem Zeitpunkt zur Übergabe von Waffensysteme an beispielsweise die Hisbollah.

Es handelt sich mindestens um den 19. israelischen Angriff auf Syrien in diesem Jahr, ein steiler Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Jahren. Die Angriffe erfolgten in der Vergangenheit stets vom libanesischen Luftraum oder von den israelisch besetzten Golanhöhen aus, wodurch die syrische Luftabwehr erst verspätet aktiviert wird. Seit einem Jahr jedoch benutzt Israel immer mehr den jordanischen Luftraum, um von dort aus sicher den Osten Syriens attackieren zu können, wo inzwischen das Gros der schiitisch-irakischen Milizen mit iranischer Unterstützung zu finden ist. Auch Zentralsyrien mit der Provinz Hama entwickelt sich zu einem populären Ziel, welches wiederum über den Libanon aus angeflogen wird. Insgesamt jedoch werden am meisten Ziele im Raum von Damaskus angegriffen, da es dort angeblich zu den wichtigsten Verhandlungen, Tauschgeschäften etc. zwischen den iranischen Revolutionsgarden, der syrischen Regierung, der Hisbollah und kleineren Gruppierungen kommen soll, so wurden mehrfach Waffenlieferungen oder ranghohe Mitglieder eliminiert.