Einigung für Südsyrien?

Neue Entwicklungen in Südsyrien nähren die Hoffnung eines endgültigen Friedens: Nach einem monatelangen Hin und Her, unterbrochen von vergebenen Friedensverhandlungen und schweren Gefechten, scheint es nun eine Einigung zwischen der syrischen Regierung und Aufständischen in den südlichen Vierteln jener Stadt gekommen zu sein, die als der Geburtsort des syrischen Bürgerkrieges gilt. Unter russischer Führung sollen demnach „neutrale Kräfte“ die einst von Ex-Rebellen kontrollierten Gebieten einnehmen, während einem Großteil eine Generalamnestie und ein möglicher Abzug in die letzte, noch von Islamisten kontrollierten Provinz Idlib angeboten wird. Dennoch befinden sich die Verträge bisher auf wackeligen Füßen, einige der involvierten Gruppen sehen ein Ende lieber in der Schlacht, als am Verhandlungstisch.

In den letzten Wochen und Tagen kam es zwischen einem russischen Diplomatie-Korps und Aufständischen in den südlichen Vierteln der gleichnamigen Provinzhauptstadt Dara’a zu regen Austauschsversuchen, die nun von Erfolg gekrönt scheinen. Vorab erzeugte die syrische Regierung regelmäßig Druck, indem die Armee sporadisch mehrere Gebäudekomplexe attackierte und zunehmend Verstärkung an die Frontlinien brachte, unter anderem auch die Eliteeinheit der „Vierten Division“, welche in vielen Schlachten des Krieges involviert war. Diese Fraktion sieht es auch entsprechend ungewollt, die eingeschlossenen und belagerten Rebellen einfach abziehen zu lassen. Deswegen kam es erst vor wenigen Tagen zum Einsatz von Artillerie und Mörsern, die mehrere Zivilisten verletzt haben sollen.

Nichtsdestotrotz verlaufen die Vereinbarungen bisher planmäßig, das russische Militär errichtete zwei Kontrollpunkte nach Süd-Daraa und bereitet den Abtransport der Ausreisewilligen vor, die mit grünen Bussen nach Idlib im Nordwesten Syriens gebracht werden sollen. Es gibt aber auch Berichte, dass einige Viertel diese „Evakuierung“ ablehnen und damit unweigerlich eine militärische Lösung des Konfliktes befürworten. Der plötzliche Sinneswandel ist überraschend und bisher nicht zu erklären. Angeblich gibt es noch Streitigkeiten bezüglich der Stationierung der syrischen Armee in Daraa, was die Aufständischen ablehnen. Es ist also zu erwarten, dass die Plänkeleien vorerst kein Ende nehmen werden, insofern man sich kurzfristig doch nicht auf einen gemeinsamen Plan einigen kann.

Während der Osten Südsyriens eine „reguläre Kapitulation“ akzeptieren musste (sprich: Generalamnestie für alle Kämpfer, Freiwillige können nach Idlib transportiert werden und die Regierung kehrt als Administrator zurück), sah es westlich von Daraa wesentlich besser für die Opposition aus: Auf Intervention Russlands konnte man einen sehr großzügigen Frieden schließen. Die Regierung wird zunächst nur rudimentär in die Region zurückkehren, Ex-Rebellen werden weiterhin die Verwaltung der Gebiete übernehmen und können sogar weiterhin ihre Waffen behalten. Ebenso wird die syrische Armee nicht zurückkehren, lediglich die russische Militärpolizei wird sporadisch Patrouillen fahren. Wie man heute weiß, war diese zugesprochene Autonomie verheerend für die gesamte Region.

Denn seit Jahren dauert der Konflikt zwischen Ex-Rebellen, die sich teils eigenständig und teils unter der russischen Schirmherrschaft innerhalb des „5. Korps“ organisieren, und dem syrischem Militär an. Aufständische sorgen regelmäßig für Attentate und Angriffe auf isolierte Kontrollpunkte oder Militärkonvois, meist kann der Eingriff Russlands schlimmeres verhindern. Langsam aber endet auch die Geduld der russischen Präsenz im Land, denn die ehemaligen Rebellen verschaffen sich selbst immer mehr Autonomie, rekrutieren eigenhändig Kämpfer und handeln mit Waffen. Mit dieser Zuspitzung ist selbst Russland unzufrieden, die bisher ihre schützende Hand über sie gelegt hatten.

Dara’a gilt als der Geburtsort der „Revolution“ und versteht sich damit auch als Hochburg des Widerstandes gegen die syrische Regierung, während andere Landesteile fest unter Regierungskontrolle stehen und es dort fast nie zum erwähnenswerten Widerstand kommt. Der wohl primäre Grund des Aufstandes ist neben der regulären Unzufriedenheit aber in den Friedensverhandlungen zu finden, die nach der erfolgreichen Offensive der syrischen Armee durchgeführt wurden um weiteres Blutvergießen aus dieser für die Opposition aussichtslosen Situation zu vermeiden. Diese Operation spaltete das Territorium der Aufständischen in zwei Teile: Einen völlig umkreisten Ostteil rund um Dara’a und weiter westlich die Provinz Quneitra, die bisher nahezu unberührt von den Gefechten war und zumindest teilweise von Israel unterstützt wurden.